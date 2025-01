El comú comença a revertir els canvis de sentit

El comú d’Escaldes-Engordany comença a revertir alguns dels canvis en la circulació a la part alta de la parròquia aprovats fa poc més d’un mes. Fa uns dies la corporació va fer marxa enrere i va modificar el sentit del carrer de l’Obac. Si l’últim mes només s’hi podia accedir per l’avinguda de les Escoles, ara s’hi ha d’entrar per l’avinguda Carlemany, tal com s’havia fet sempre.

Entrada al carrer de l’Obac des de l’avinguda Carlemany.Fernando Galindo

Per la seva part, la minoria comunal desaprova els canvis en la circulació a la part alta. “En fem la mateixa valoració que la majoria de la població. Per desgràcia no és postiva”, va afirmar en declaracions al Diari el conseller de la minoria Gabriel Guerrero. El mandatari va explicar, a més, que abans de festes el grup de Demòcrates+Independents va demanar a l’equip de govern comunal que els canvis s’ajornessin per a després de les festes de Nadal. No van obtenir resposta.

OBRES

El comú, d’altra banda, insisteix que totes les modificacions s’han fet amb l’objectiu de descongestionar el trànsit a l’interior de la parròquia. En els pròxims mesos, a més, hi ha diverses obres previstes tant a Escaldes com a Andorra la Vella, i els canvis es consideren la millor solució en previsió dels talls que caldrà fer en el marc d’aquests treballs. En qualsevol cas, la corporació va recalcar que si aquest replantejament de la circulació no funciona un cop estiguin enllestides les obres, no es descarta revertir tots els canvis. Tot i que els canvis els va decidir el comú –és qui té la competència de gestió de la mobilitat en vies urbanes–, la qüestió s’ha tractat en els darrers mesos a la Taula de Mobilitat, en què tenen representació el ministeri d’Ordenament Territorial i el departament de Mobilitat de Govern.

Un dels punts més conflictius és el carrer Josep Viladomat. El vial, de fort pendent, abans només era de pujada i, arran dels canvis aprovats fa un mes, va passar a ser de baixada, tot i que el bus escolar pot continuar baixant. La modificació preocupa els pares i mares del col·legi Sagrada Família, així com la direcció del centre, pel perill que pot suposar per a la seguretat dels infants. El comú va assegurar que no ha rebut cap queixa formal ni de l’escola ni dels pares, tot i que sí que s’han intercanviat de paraula alguns punts de vista en contextos informals.

Els canvis han provocat que bona part de la circulació es concentri en el triangle format per la plaça de Lalín, els carrers del Parnal i Santa Anna, la plaça de l’Església, l’avinguda Copríncep De Gaulle, l’avinguda de les Escoles, el carrer Josep Viladomat i el carrer de la Constitució. Un dels moments del dia en què hi ha més volum de vehicles és pels volts del vespre, quan més cotxes entren a la vall central pel nord o en surten.

ELS CANVIS

1 ACCÉS AL CARRER DE L’OBAC DES DE CARLEMANY

L’accés al carrer de l’Obac, a la part alta d’Escaldes, s’ha de tornar a fer per l’avinguda Carlemany. Fins fa poc s’hi accedia per l’avinguda de les Escoles.

2 LA MINORIA NO APROVA LES MODIFICACIONS

La minoria desaprova els canvis de sentit aprovats fa poc més d’un mes i en fa una valoració negativa, “la mateixa que la majoria de la població”.

3 UNA NECESSITAT DAVANT D’OBRES PREVISTES

El comú reitera que els canvis s’han fet en previsió de l’impacte que tindran en la circulació diverses obres previstes per als pròxims mesos.