El canal de WhatsApp d’atenció ciutadana creix el 85% en usuaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els encampadans veuen amb bons ulls el servei de WhatsApp d’atenció ciutadana que ofereix el comú. El canal va experimentar un creixement del 87% l’any 2024, passant dels 386 usuaris el 2023 als 722 el 2024. La corporació va rebre un total de 722 missatges sobre consultes o incidències durant aquest període, tots tramesos per 563 usuaris únics. Entre els missatges enviats, el 66% d’aquests van ser sol·licituds d’informació, el 30% van ser incidències o queixes, el 3% suggeriments i l’1% altres temes.

Les principals sol·licituds es referien a l’ús dels serveis, com ara demandes sobre horaris, reserves, preus dels centres esportius, compra d’entrades per a espectacles, recollida de voluminosos o tarifes d’aparcaments. Molta d’aquesta informació ja figurava al web comunal o en espais informatius, però els ciutadans de la parròquia opten per una resposta més personalitzada.