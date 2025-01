La tercera sessió del Consell Consultiu del POUP se centra en la mobilitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Consultiu del POUP de la Massana segueix en marxa i ha celebrat la tercera reunió, prèvia a les tasques de redacció, que ha estat centrada en aspectes de mobilitat. Durant la sessió s'ha posat sobre la taula aspectes com la mobilitat a peu; en bicicleta; vehicle de motor; i mobilitat aèria, a més d'exposar una diagnosi sobre la situació actual, per analitzar la importància d'aquesta per accedir als serveis essencials.

Els assistents han presentat els seus punts de millora, com les rutes accessibles per passejar a peu, condicionar el creixement a les infraestructures viaries disponibles, limitacions per construir o la introducció de vegetació als nuclis urbans.