El nou pàrquing al Fener obrirà a l'estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aparcament del complex comercial EO! Andorra s’inaugurarà a l’estiu. El pàrquing, segons van informar els promotors del projecte, disposarà d’unes 900 places, una part de pupil·latge i l’altra d’accés amb tiquet horari. Cal recordar, a més, que aquest any els ciutadans d’Andorra la Vella tindran a l’abast dos aparcaments nous. El primer, d’unes 200 places –unes 150 per a cotxes i la resta per a autocaravanes– formarà part de la zona d’esbarjo anomenada Canrodes, que la corporació construirà entre l’antic camí ral i el passeig del riu. El segon, d’unes 150 places, serà el de l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible de la Borda Nova, impulsat pel Govern. Abans del 2026, així, la ciutat haurà guanyat unes 1.200 places d’aparcament noves, si no hi ha cap imprevist.