Inici de les obres de reforma de la plaça del Poble

Les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes van començar ahir i s’allargaran durant set mesos. Mentre durin les obres, els ascensors panoràmics de l’aparcament comunal Centre Ciutat quedaran fora de servei, motiu pel qual els usuaris de l’aparcament comunal hauran d’utilitzar els ascensors tríplex situats al vestíbul del Centre de Congressos. També es tallarà l’accés a la plaça mitjançant les passarel·les per a vianants Rambla Molines i Rosa Ferrer. Per garantir la seguretat dels vianants, es crearà un pas alternatiu entre la plaça Bartomeu Rebés Duran i els ascensors de l’aparcament Vinyes, que continuaran en funcionament. També es disposarà d’un pas segur per als usuaris de les activitats extraescolars a la sala polivalent del Centre de Congressos.