El projecte ‘Taula amiga’ serveix 173 àpats a padrins durant el 2024

El comú d’Ordino ha fet una valoració positiva del projecte Taula amiga durant el 2024, en què ha servit un total de 173 àpats i ha acollit una mitjana de disset usuaris cada mes. Concretament, i tal com informa la corporació, l’octubre ha estat el mes amb més participació, amb 28 usuaris, mentre que el maig ha registrat l’afluència més baixa, amb dotze.

El projecte Taula amiga, amb un cost de deu euros per menú i pensat per a persones que viuen soles o que estan en risc o situació d’exclusió social, es va posar en marxa el novembre del 2023 com a prova pilot.