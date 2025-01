El Palau de Gel creix un 80% en visitants durant les festes de Nadal

Després de la reobertura l’estiu passat i d’un pont de la Puríssima “excepcional”, el Palau de Gel d’Andorra continua millorant les xifres, segons va assegurar ahir l’equipament ludicoesportiu canillenc en un comunicat. Aquesta temporada de Nadal, ha augmentat el nombre de visitants en un percentatge del 78% respecte de la temporada 2022-2023 i 6.467 usuaris han participat en les diverses activitats que ofereix el centre. Cal recordar que durant les dates de Nadal de l’any passat, bona part de l’equipament va estar tancat per afrontar la primera fase de reforma.

Durant aquest Nadal, el dia de més afluència a les activitats va ser el diumenge 29 de desembre, amb 567 visitants registrats, dels quals 441 van comprar l’entrada per accedir a la pista de gel. Destaca també el dia 3 de gener, amb 107 tiquets venuts per a la piscina, tant per practicar esport com per a l’activitat de Splash. De fet, per dinamitzar l’oferta de piscina i tobogans, tots aquells usuaris que durant el mes de gener vagin amb forfet de Grandvalira tenen a l’après-ski una promoció de 2x1 d’entrada a la zona d’aigua.

Un altre aspecte que cal destacar d’aquesta temporada de Nadal és la diversificació dels ingressos del Palau. Si bé el Nadal de fa dos anys el 78% van dependre de la pista de gel, aquest exercici el percentatge ha baixat fins al 71%. La restauració també ha estat un element clau en la dinamització del Palau de Gel. La cafeteria ha estat plena cada tarda d’usuaris que han passat unes hores al Palau de Gel, ja sigui pel simple fet de prendre alguna cosa o bé per completar les activitats de pista de gel, piscina, rocòdrom, gimnàs o esquaix. La restauració ha representat en aquest període gairebé el 18% dels ingressos.

Referent als ingressos a la piscina, han passat de representar un 1% en la temporada de Nadal 2022-2023 al 6% en la d’aquest any. Segons va assenyalar l’equipament, amb aquestes dades de Nadal, juntament amb les del pont de la Puríssima, es va consolidant el Palau de Gel d’Andorra com a centre neuràlgic de la parròquia de Canillo, tant com a punt de trobada social, esportiu i lúdic per als residents com a centre esportiu i d’activitat turística per a visitants.

Per la seva part, el cònsol major del comú de Canillo, Jordi Alcobé, va afirmar: “Estem en una bona direcció i els bons resultats consoliden el nou projecte que hem començat perquè el Palau de Gel és un dels punts importants de Canillo tant en la vessant social, esportiva o turística de la parròquia”.

En els últims tres anys el comú ha invertit 7,5 milions en el Palau de Gel, sis dels quals han servit per finançar els treballs i, la resta, per ajudar a pagar les despeses de funcionament. La corporació n’és el soci únic.