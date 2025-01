Les set olles on es prepararà l'escudella de la Massana seran batejades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres torna la tradicional escudellada popular de la Massana, que aplegarà centenars de comensals, i ho fa amb una novetat. Enguany, després de la missa a la capella de Sant Antoni de la Grella, les set olles on es prepararà l'escudella seran batejades amb els noms dels quarts de la parròquia massanenca. L'elaboració del típic àpat anirà a càrrec de la Cofraria de Sant Antoni, com cada any, i estarà formada per quinze cuiners professionals i col·laboradors voluntaris. Durant la festa popular, el DJ andorrà SERKi, amenitzarà l'esdeveniment amb la seva música.