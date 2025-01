La 29a edició del Cicle de cinema de Muntanya i Viatges comptarà amb set projeccions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La 29a edició del Cicle de cinema de Muntanya i Viatges Ordino i la Massana, organitzat conjuntament entre els dos comuns i el suport de Kailash Home Foundation, oferirà enguany un total de set projeccions centrades, com és habitual, en l'aventura, la passió per la muntanya i l'esperit de superació dels seus protagonistes. Així ho han anunciat aquest dilluns la consellera de Cultura d'Ordino, Mònica Armengol, i la consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Alèxia Verdaguer, durant la presentació de la programació 2025. "Aquesta edició comptarà amb tres actes a Ordino i quatre a la Massana, oferint una selecció de documentals, curts i conferències que estic segura que no deixarà indiferent a ningú", ha comentat Armengol. "Un dels objectius principals d'aquest cicle és crear un espai de reflexió sobre les nostres capacitats i les nostres línies. És també la manera de compartir aventures de la muntanya, viatges i experiències extremes i com aquestes poden transformar-nos", ha afegit la consellera ordinenca.

Pel que fa a la programació de la Massana, que es durà a terme sempre a les 21 h al Teatre de les Fontetes, s’iniciarà el dimecres 29 de gener amb la conferència 'Bàltic: un recorregut més enllà de la geografia' a càrrec de Beti Faura (Petits Nòmades), qui compartirà l’experiència de la seva família pedalant per quatre continents. També a les Fontetes, es projectarà el 5 de febrer el curtmetratge 'Lapland Explorer' de Nika Ballús, que relata l’experiència de la jove catalana travessant Lapònia en solitari i en condicions hivernals extremes. El 19 de febrer serà el torn de la conferència 'El viaje de la vida al filo de lo imposible' a càrrec de l’expresident de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (2021-2024), Alberto Ayora, que oferirà un recorregut molt personal per algunes de les seves expedicions internacionals. Finalment, el cicle a la Massana es clourà amb la conferència 'Japó: entre la tradició i la modernitat' del periodista i escriptor Xavier Moret, que ha viatjat vuit vegades al Japó. "Us convidem a compartir aquest Cicle de cinema de Muntanya i Viatges a Ordino i a la Massana. És un cicle que no només volem que entretingui, sinó que també inspiri tothom a afrontar els seus propis reptes, descobrir noves maneres de veure el món, superar obstacles i connectar amb la natura d’una manera diferent", ha comentat Verdaguer.

Pel que fa a la programació d’Ordino, que també tindrà lloc sempre a les 21 h, es traslladarà enguany de l’Auditori Nacional al Centre de Congressos (ACCO). Arrencarà el dilluns 3 de febrer amb la projecció fotogràfica 'Gran Atles 1974', que comptarà amb la participació dels set membres de la Unió Excursionista de Sabadell -Àngel Artigas, Nandi Sales, Xavi Balet, Manel Fuertes, Ramon Font, Miquel Comes i Miquel Salomí- que l’any 1974 van fer una expedició al massís marroquí del Gran Atles. El 10 de febrer serà el torn de la projecció 'Curses de llarga distància en BTT' de Carlos Mazón i Patrick Pascó, que inclourà testimonis sobre les vivències durant curses de ciclisme d’ultradistància i autosuficiència, així com la preparació del material, física i de la ruta. Per acabar, l’ACCO acollirà el 17 de febrer la projecció 'Inextremis, una aventura vertical al límit' de Genoveva Seydoux, una història emocionant que narra les dificultats d’una expedició d’escalada vertical en solitari.