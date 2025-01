La 24a escola de neu bat rècords amb 202 participants

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 24a edició de l’escola de neu d’Encamp ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana trencant els rècords amb 202 inscrits, la que suposa la xifra més elevada de participants fins al moment. “Tenim 170 inscrits del sector d’Encamp i 32 del sector del Pas de la Casa. Estem molt contents”, va declarar el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot. Els joves d’entre quatre i disset anys gaudiran de l’11 de gener al 23 de març, és a dir, durant 11 caps de setmana, de les classes de l’especialitat que hagin escollit: esquí alpí, freestyle o snowboard. Cal recordar que la iniciativa compta amb el suport de l’escola de neu de Grandvalira, empresa que facilita els monitors d’esquí. A més, des del departament d’Esports de la corporació comunal es vetlla per un foment de l’esport inclusiu, on tothom pugui adaptar-se per poder practicar, en aquest cas, l’esquí.