El projecte Lúdic Canillo comença amb 76 infants

El projecte Lúdic Canillo ha començat aquest cap de setmana amb 76 infants que participaran d'una iniciativa que prioritza l'aprenentatge de l'esquí de manera lúdica, social i no competitiva. Així ho ha explicat aquest matí el comú de la parròquia, emfatitzant que la iniciativa va ser proposada per pares i mares, i està destinada a infants de 4 fins a 14 anys, a partir de l'11 de gener i fins al 6 d’abril. Els infants més petits faran 1 dia d'esquí o surf de neu mentre que els nens i nenes a partir de 7 anys faran 2 dies d'esquí o snowboard. El Comú es fa càrrec del 60% del cost total de l’activitat. Així les famílies paguen 140 euros per infant amb l'opció d’un dia d’esquí o snowboard, i 210 euros amb l'opció dos dies d’esquí o snowboard.

La consellera d’Infància, joventut i Esports del comú de Canillo, Laura Riba ha manifestat “que aquest primer cap de setmana ha estat un plaer veure com el club començava amb els infants, petits i grans, aprenent a esquiar o a fer surf de neu formant part d’un club social i lúdic, com diu el seu nom, que no té cap voluntat competitiva i es vol que els infants gaudeixin i es diverteixin de l’aprenentatge, una iniciativa de les famílies”.