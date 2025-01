El Palau de Gel va vendre 6.467 entrades durant el Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel va vendre un total de 6.467 entrades durant el Nadal, xifra que millora en un 78% el mateix període de l'any 2022-2023, i millora considerablement la de l'any passat, on bona part de l'equipament va estar tancat per reformes. Així ho ha comunicat la instal·lació aquest matí, destacant que el diumenge 29 de desembre va ser el dia amb més afluència, amb 567 visitants registrats, 441 dels quals van escollir la pista de gel. Destaca també el dia 3 de gener amb 107 tiquets venuts per a la piscina.

Un altre aspecte que destaca el Palau de Gel és la diversificació dels ingressos, on aquest any el 71% ha depès de la pista de gel -quan el 2022-2023 aquesta xifra va ser del 78%- i gairebé el 18% dels ingressos han vingut de la restauració. Els ingressos de la piscina han augmentat de l'1% fa dos anys al 6% d'aquest any.

El Cònsol major del comú de Canillo, Jordi Alcobé ha explicat que “estem en una bona direcció i els bons resultats consoliden el nou projecte que hem començat perquè el palau de gel és un dels punts importants de Canillo tant en la vessant social, esportiva o turística de la parròquia”.