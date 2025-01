L'escola de neu d'Encamp bat rècord amb 202 participants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La 24a edició de l'escola de neu d'Encamp ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana trencant els rècords amb 202 inscrits, la que suposa la xifra més gran de participants fins al moment. "Tenim 170 inscrits del sector d'Encamp i 32 del sector del Pas de la Casa. Estem molt contents" ha declarat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Els joves d'entre quatre a 17 anys gaudiran de l'11 de gener al 23 de març, és a dir, durant 11 caps de setmana de les classes de l'especialitat que hagin escollit: esquí alpí, 'freestyle' o snowboard. Cal recordar que la iniciativa compta amb el suport de l'escola de neu de Grandvalira, empresa que facilita als monitors d'esquí. A més, des del departament d'Esports de la corporació comunal es vetlla per un foment de l'esport inclusiu, on tothom pugui adaptar-se per poder practicar, en aquest cas, l'esquí.

Durant 22 sessions, els alumnes gaudiran de quatre hores d'esquí per dia (de 9 a 13 hores) durant els dissabtes i diumenges dels tres primers mesos de l'any. A més, els monitors faran una avaluació del progrés fet en la temporada, que es veurà analitzat i recompensat en la penúltima sessió. "Es fa així amb la voluntat de poder veure el treball i poder reprendre'l l'any següent" ha mencionat el coordinador de monitors Marc Ciurana. Dividits en els grups flocs de neu (inicial), primera estrella, segona estrella, tercera estrella, quarta estrella, 'freestyle' i snowboard, els esquiadors reben el suport de 19 monitors, que són els que valoren el pas d'un grup a un altre segons el nivell adquirit. "Fem un seguiment del nivell amb una funció lúdica, sense posar el risc, ni buscar competitivitat entre grups" ha explicat Ciurana, afegint que la voluntat és que els inscrits "s'ho passin bé, que estiguin a gust a la muntanya i que la coneguin".

Programació de l’escola de neu durant la temporada



Pel que fa a la composició i organització de l’escola de neu, es preveu que durant els dos primers caps de setmana es faci la configuració dels grups de treball, que s’organitzaran per nivell d’esquí. Tanmateix, a mesura que vagi avançant l’activitat i les sessions, aproximadament cap a la meitat-final de la temporada i depenent de la meteorologia i l’estat de les pistes, es farà el pas de nivell que anirà vinculat amb el carnet de l’esquiador. Finalment, l’últim cap de setmana de l’escola, en funció també de la meteorologia, es farà un acte de cloenda amb diferents activitats lúdiques de neu al sector de Grau Roig i a Solanelles, en el qual s’inclourà l’entrega de pins, vinculat també amb el carnet de l’esquiador.