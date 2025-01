El comú compra una nova màquina escombradora

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb la intenció de millorar la neteja i, alhora, el benestar dels ciutadans d’Andorra la Vella, el comú ha aprovat l’adjudicació del concurs nacional per al subministrament, en règim de lloguer per un període de quatre anys, d’un vehicle escombradora elèctrica per un import total de 406.800 euros. Segons consta al BOPA, l’adjudicatari ha estat Nogreda Serveis, que percebrà un import de 48 quotes de 8.475 euros. Està previst que el personal del departament d’Higiene del comú de la capital ja pugui disposar d’aquesta nova màquina cap a mitjans del mes de març o principis de l’abril.