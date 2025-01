La tradicional escudella de Sant Antoni i els Encants tornen el 15 i el 19 de gener

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Encants i l’escudella de Sant Antoni repeteixen un any més com una de les jornades per excel·lència de la parròquia, mantenint viva una de les tradicions més longeves d’Encamp. El Pas de la Casa rebrà primer la jornada, que es desenvoluparà dimecres vinent a la plaça de l’Església. Està previst que el repartiment d’escudella comenci a la una del migdia i que continuï fins que s’acabin les existències.

A Encamp, la plaça de Sant Miquel serà l’epicentre de l’activitat. A partir de la una del migdia començaran els Encants, la subhasta benèfica d’aliments, que seguirà el procediment tradicional i, posteriorment, un cop feta la benedicció de mossèn Àlex Vargas es donarà el tret de sortida al repartiment de l’escudella. A dos quarts de dues, tothom qui ho vulgui podrà degustar l’escudella a la plaça, on es pararan les taules per menjar.