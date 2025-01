El retorn del quinto de Nadal d'Ordino aplega més de 200 persones

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El Quinto de Nadal d'Ordino, organitzat per l’AGGO i l’esbart Valls del Nord, ha tornat a celebrar-se cinc anys després gràcies a la reactivació de l'associació de la Gent Gran, que ha contribuït a la recuperació d'aquesta tradició parroquial. La pandèmia va aturar la trobada, però això només ha provocat que les ganes de la gent augmentés. De fet, més de 200 persones han gaudit aquest dissabte a la tarda d'aquesta sessió de quinto a l’ACCO, on s'han repartit lots amb productes molt variats, des de vals de compra, sopars, dolços, entrades a museus, llibres, ampolles de cava o vi, entre altres. Això sí, l’estrella del vespre han estat els habituals pernils, que no s’han volgut deixar endarrere en la recuperació d’aquesta tradició. Cal destacar que tots els premis han estat cedits per entitats, empreses, comerços, institucions i privats.

El preu de la butlleta per a cinc partides ha estat de 10 euros, mentre que les extres per tirada s’han establert en cinc euros. La recaptació anirà destinada al finançament de totes les activitats de les associacions sense ànim de lucre que han fet possible la cita. Així doncs, el comú d’Ordino també hi ha col·laborat. Per a cada cartó, que han estat dividits en colors, hi ha hagut tres guanyadors (primera i segona línia i la plena). Així doncs, han estat 15 els guardonats finals. Però més enllà del joc, tant padrins com adults, joves i infants han gaudit d'una tarda en família, que també ha estat ambientada per les actuacions de l'esbart Valls del Nord.