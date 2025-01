La remodelació de l’entorn del Consell s’inicia a final de mes

Verificat per

La renovació de Casa de la Vall s’iniciarà el 27 de gener vinent amb la remodelació de l’exterior. Ho va avançar ahir el síndic general, Carles Ensenyat, que va explicar que aquesta primera fase consistirà a fer el moviment de terra per adequar la zona i crear “un espai enjardinat per fer actuacions artístiques a l’aire lliure”. Les obres de renovació duraran un total d’onze mesos i inclouen la construcció del túnel del Tossal, que permetrà millorar la connexió dels veïns del barri de la capital amb el centre històric quan acabin les obres. També es faran canvis a la zona posterior de la seu històrica del parlament i al pàrquing exterior.

Els treballs de remodelació dels entorns de Casa de la Vall s’iniciaran després de l’adjudicació aprovada l’11 de desembre passat a l’empresa Treballs Públics Unitats, per 1.044.726 euros en total, segons va anunciar el Consell General. La Sindicatura va remarcar que l’empresa guanyadora del concurs públic va obtenir la millor puntuació tant pel que fa al projecte tècnic com a l’oferta econòmica presentada.

La segona fase de les obres, que consistirà en la restauració de l’interior de l’edifici, també s’iniciarà durant el primer quadrimestre del 2025. Ensenyat va explicar que s’espera que comenci “entre el març i l’abril”, i consistirà en la renovació de les instal·lacions, la il·luminació i altres elements històrics que necessiten restauració, com ara els murals i el tríptic, va detallar el síndic general.

L’última vegada que es va treballar a l’interior de Casa de la Vall va ser fa 63 anys, el 1962. Llavors, la restauració es va fer “al gust de l’època”, va dir Ensenyat, motiu pel qual cobren especial rellevància les feines que es faran enguany i que acostaran l’edifici “al gust” i les directrius del 2025.

La segona fase del projecte serà a càrrec de l’arquitecte Enric Dilmé, de l’empresa Arnitx, SL, que s’encarregarà de la rehabilitació de Casa de la Vall. Els permisos per iniciar els treballs es van tramitar amb caràcter d’urgència el 25 de novembre passat. Els honoraris de Dilmé seran de 120.000 euros, que corresponen al 10% del pressupost assignat a la restauració del monument, que es va calcular en 1.200.000 euros.

Abans de començar les obres el Consell General va avançar que Casa de la Vall tindrà un model 3D per representar “cada detall de l’edifici en el seu estat actual, abans de la remodelació”. El model 3D servirà per poder elaborar “plànols amb precisió mil·limètrica de totes les estances del monument, que serà de gran ajuda de cara a les obres de rehabilitació”, van destacar. Abans del tancament de l’edifici per les reformes, els residents podran entrar-hi gratuïtament els dimecres i el primer i tercer dissabte de cada mes.

LA REFORMA

1. ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS EXTERIORS

L’11 de novembre s’adjudiquen els treballs de remodelació dels entorns de Casa de la Vall a l’empresa Treballs Públics Unitats, per un milió d’euros.

2. DILMÉ ASSUMEIX LA SEGONA FASE DEL PROJECTE

L’arquitecte Enric Dilmé assumeix la restauració de l’interior del monument per posar-lo al dia i canviar instal·lacions, il·luminació i altres elements.

3. TOT A PUNT PER INICIAR LA PRIMERA FASE

El 27 de gener començarà el moviment de terra per la fase inicial de remodelació, que servirà per habilitar zones enjardinades per a actuacions musicals.