Les obres ‘buiden’ el Museu Thyssen

El 2024 el Museu Carmen Thyssen va rebre aproximadament el mateix nombre de visitants que el 2020 i el 2021, anys marcats per les restriccions sanitàries per la pandèmia de la covid. Així, si el 2020 l’espai cultural va registrar 9.046 visitants i el 2021, 10.102, el 2024 en va acollir 10.366. Les xifres, difoses ahir per la direcció del museu en la roda de presentació de la nova exposició anual, contrasten amb les de la resta d’anys. El 2023 el nombre de visitants va ser de 15.982; el 2022, 14.745; el 2017, 17.729; el 2018, 14.620, i el 2019, 16.903.