Comença la pavimentació de l’antic carrer Major

Les obres de pavimentació i millora de les xarxes de servei a l’antic carrer Major, que el comú d’Andorra la Vella va adjudicar el mes d’octubre, han arrencat aquesta setmana.

Cal recordar que el tram que ara es remodela va ser adjudicat per un import de 265.750 euros a l’empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció SAU-Simco. Segons l’edicte que es va publicar en el moment de l’adjudicació, és previst que el termini d’execució d’aquests treballs sigui de dotze setmanes. Per tant, podrien estar enllestits cap a la primavera, si no hi ha un imprevist. Per la seva part, fonts del comú de la capital van informar a través de les xarxes socials que es manté l’accés per a vianants i que l’accés rodat es farà pel carrer de la Vall, entrant i sortint per davant de l’església.