El semàfor de la rotonda de la Margineda funcionarà a final del mes vinent

La instal·lació del semàfor que ha de permetre el pas de persones a banda i banda de l’avinguda d’Enclar, a la part nord de la rotonda del cacauet, a Santa Coloma, hauria d’estar enllestida durant les pròximes setmanes, a tot estirar a final del mes vinent. Així ho va confirmar aquesta setmana el conseller de Circulació i Aparcaments del comú de la capital, Xavier Surana, al Diari. Poder travessar la calçada amb seguretat en aquest punt de l’avinguda d’Enclar és una vella reclamació ciutadana. “La instal·lació del semàfor ha de possibilitar que els ciutadans passin d’una vorera a l’altra en condicions correctes de seguretat a través d’un pas de vianants controlat”, va assenyalar Surana.

Les obres no haurien de demorar-se gaire perquè “ja és un tema que s’ha tractat amb Mobilitat i està pressupostat; és una solució que ja ha estat acordada”. Una altra intervenció que ja s’ha finalitzat a la mateixa zona (avinguda d’Enclar) és la relativa a la retirada de dos reductors de velocitat (“hem mantingut el del centre de la calçada”) i la rebaixa del que s’ha conservat. Una rebaixa s’explica perquè “era massa pronunciat”. Recentment, també s’han eliminat dos reductors més a l’avinguda d’Enclar, al tram que va del carrer de les Escoles a la caserna dels bombers.

Precisament, la situació en una altra via de Santa Coloma també acumula queixes. Es tracta, en aquest cas, de l’avinguda Salou. Alguns veïns i treballadors reclamen un pas de vianants entre el tram que va de l’Estadi Comunal (Andorra la Vella) al parc de bombers (Santa Coloma), uns dos quilòmetres. Surana va recordar que és una carretera general i, per tant, la competència en les intervencions pertany a Govern. “De manera general i en funció de la llargada de la via, el cert és que cal facilitar el pas per poder accedir als serveis d’un costat o de l’altre d’una carretera. En el cas de l’avinguda Salou, però, com que es tracta d’una via ràpida, amb quatre carrils, el més segur seria habilitar una passarel·la de pas, com la que es va construir a prop de l’Estadi Comunal i el Lycée Comte de Foix. Un pas de vianants, doncs, no seria el més segur. És important que es pugui travessar amb la màxima seguretat.”