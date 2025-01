Naturland rep gairebé 10.000 visitants durant les festes de Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La gran afluència de visitants durant les vacances de Nadal ha tingut un resultat “força positiu” per a Naturland, que ha registrat quasi 10.000 clients, la qual cosa suposa un increment del 13% en comparació amb l’any passat, segons el balanç fet públic ahir a la tarda. L’ecoparc lauredià va destacar que la facturació va augmentar prop d’un 27% durant les festes, amb una pujada de la despesa mitjana per visitant del 12% respecte del Nadal anterior.

Els responsables de parc lauredià van afirmar que el balanç nadalenc “convida a l’optimisme, malgrat unes condicions de neu molt justes”. Naturland va detallar que el 23 i el 24 de desembre les instal·lacions es van veure afectades per les ventades i va remarcar que les bones condicions meteorològiques van afavorir l’afluència de visitants, que va ser més elevada a partir del 26 de desembre. Els clients van centrar-se, sobretot, en les activitats d’aventura de la cota 1.600. El pic d’afluència va ser el miler de visitants del 28 de desembre.

El director de Naturland, Xabier Ajona, va recalcar que aquest Nadal ha estat “un dels millors dels últims anys” en contraposició a l’anterior, i es va mostrar “molt content per la pujada de clients i del consum mitjà”. El parc lauredià també va assenyalar que els circuits de fons per esquiar es van poder mantenir oberts, però la falta de neu va provocar que activitats com les moonbikes o les raquetes es veiessin limitades en la segona part de les vacances de Nadal. El parc va ressaltar que les instal·lacions continuen obertes tot l’hivern a la cota 2.000, en espera de més nevades, i durant els caps de setmana a la cota 1.600.