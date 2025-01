Caldea preveu tancar el 2024 amb 1,5 milions d’euros de benefici

El tancament de la zona de la gran llacuna per les obres de reforma ha penalitzat Caldea amb 17.000 clients menys respecte al 2023. Tot i això, ha salvat amb solvència els números i tanca l’exercici amb un augment dels ingressos del 3%, i la previsió que el resultat final dels comptes proporcionin uns guanys d’1,5 milions i un ebitda (el resultat abans d’impostos i despeses financeres) de cinc milions.

Les xifres facilitades ahir pel termolúdic indiquen que ha tingut uns 400.000 clients i uns ingressos de 22,4 milions d’euros durant el 2024. Malgrat el tancament, que es va allargar des de l’abril fins al juliol, Caldea explica que no hi hagi penalització en els ingressos per, “d’una banda, l’augment del tiquet mitjà de les entrades en un 5%, l’increment de la venda dels serveis complementaris, especialment els tractaments, que han crescut prop d’un 20%, i la consolidació del lideratge del club esportiu orientat a residents del país”. Afegeix l’impacte positiu d’altres propostes, de la mateixa estrena de la nova gran llacuna durant el mes d’agost així com “l’oferta d’experiències inoblidables que van més enllà del bany en aigües termals, com els espectacles amb acròbates d’àmbit internacional i les Champagne Sessions de l’spa d’adults”.

Caldea celebra que els números refermen “la solidesa del projecte”, que aquest any continurà el procés de renovació que té en l’hotel en què es transformarà la torre el màxim exponent. Precisament va anunciar que aquest any serà el de l’inici de la construcció amb la subtitució de la coberta de vidre a mitjan febrer. L’altra obra rellevant d’aquest any és la reforma de la llacuna exterior, per convertir-la “en un veritable llac d’alta muntanya”.

TRENTA MILIONS

El termolúdic ha xifrat en 30 milions d’euros la inversió que destinarà a aquesta transformació, que pretén convertir-lo en un “resort” de referència. A l’agost va estrenar la gran llacuna i la modernització d’altres espais continuarà amb la llacuna exterior i la construcció d’un nou pont d’accés des del carrer. La previsió donada a mitjans de l’any passat és que, després de diversos retards respecte a les dates inicialment apuntades, l’any 2026 serà el que s’inauguri l’hotel de la torre. El gran projecte es va anunciar el 2020 com a actuació prioritària, però la intervenció es va reformular després d’arribar a la conclusió que l’equipament necessitava d’una renovació més global. Per això, la cinquantena d’habitacions que ha d’allotjar l’emblemàtic edifici del termolúdic rebran finalment els primers hostes –segons la previsió actual– durant l’any vinent. Amb tot el conjunt d’actuacions, el pla de l’empresa és assolir nou milions d’ebitda (ara és de cinc) l’any 2028.

EL RESULTAT

1. 22,4 milions d’ingressos i 400.000 clients

El termolúdic tanca l’exercici del 2024 amb ingressos a l’alça i clients a la baixa. En total, 22,4 milions de facturació i 400.000 visitants.

2. Un 5% d’augment del tiquet mitjà de les entrades

Caldea ha esquivat l’impacte de la pèrdua dels visitants amb l’augment del 5% del tiquet mitjà de les entrades i de la venda de serveis complementaris.

3. El 2025 arrenquen les obres de l’hotel

La transformació del termolúdic continua aquest any amb l’inici de les obres de l’hotel. A mitjan febrer s’iniciarà la substitució de la coberta de vidre.