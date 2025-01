Andorra la Vella destina 12.450 euros més a treballs complementaris a la pista d'atletisme

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El canvi de la corda que marca el límit interior de la pista d'atletisme de l'estadi comunal Joan Samarra Vila, un senyal que es considera la referència per mesurar les distàncies oficials en les curses, i el repintat del marcatge dels carrils ha suposat que el comú d'Andorra la Vella hagi hagut de fer una ampliació en el contracte inicial per a la reparació de la pista. Així, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), fer aquests treballs no previstos inicialment, i que són necessaris per a poder renovar l'homologació de la pista d'atletisme, té un cost addicional de 12.450 euros, una quantitat que se suma als 118.284 euros que ha costat les obres de millora d'aquesta instal·lació.

Així, cal recordar que el passat mes de maig la corporació comunal va adjudicar a l'empresa Sportan SL (la mateixa que farà els treballs complementaris) la reforma d'aquesta instal·lació per col·locar una capa per sobre del tartan actual de dos mil·límetres, la qual cosa ha de permetre corregir totes les imperfeccions que hi ha en el ferm d'aquesta pista.

S'ha de destacar que es tracta de treballs que impliquen tota una sèrie de complicacions tècniques motiu pel qual des del comú es va decidir convocar un concurs internacional, ja que és precís una empresa molt especialitzada.

Els treballs consisteixen a aplicar aquesta capa com si es "forrés" la pista, una cobertura que es va aplicant al voltant del perímetre de la pista.