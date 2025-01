Verificat per

Balanç satisfactori de la nova temporada de l’Estelàrium, el parc d’activitats infantils amb ambientació nadalenca de la Massana. Durant els deu dies d’obertura ininterrompuda, han passat pel parc més de 6.000 persones. El canvi de concepte –amb accions lúdiques i culturals més centrades en el públic familiar– ha tingut una gran acceptació.

“Continuarem treballant en aquesta línia, que ha atret un gran nombre de famílies, tant del país com de turistes”, va afirmar ahir la consellera de Turisme de la Massana, Mònica Solé, que va remarcar l’encert que ha suposat el canvi d’ubicació. “Amb el nou emplaçament, a la plaça de l’Església, hem aconseguit guanyar en caliu i moltes persones han vingut a fer-se fotos a les decoracions de Nadal”, va assegurar Solé, molt satisfeta amb l’èxit de convocatòria.

Infants gaudint d’una de les activitats del parc.COMÚ LA MASSANA

Els infants van gaudir aquests dies passats de les tres atraccions fixes –el rocòdrom, el parc urbà i els cavallets– i també dels diferents tallers (pintura de teixits, disseny de postals, pintura fluorescent, maquillatge amb inspiració espacial...) i espectacles (música de carrer, dansa, cançons humorístiques, teatre de petit format, animacions de Nadal...). A més a més, es van habilitar punts gastronòmics (food trucks i xocolatada diària) per completar la vetllada. A banda, l’Estelàrium destaca enguany el comú de la parròquia, que ha funcionat com un element dinamitzador del centre de la Massana, ja que amb la polsera que donava accés a les atraccions es lliurava un val de dos euros per bescanviar als establiments del centre històric.

UNA FÓRMULA DE FUTUR

Pel que fa a l’afluència, l’entrada de visitants ha estat constant durant els deu dies que ha durat l’Estelàrium. D’altra banda, tant el Pare Noel com els Reis d’Orient van arribar enguany a la plaça de l’Església, on es va aconseguir assolir un ambient altament participatiu i festiu gràcies a la coincidència física entre els personatges i el parc.

De cara a les pròximes edicions, la corporació assenyala que continuarà treballant per oferir una acció diferenciada de la resta de parròquies amb l’objectiu que els infants i les seves famílies “es diverteixin al màxim durant les vacances”.