El comú licita per la compra d’un terreny a la Vall del Madriu

El comú d’Escaldes-Engordany està negociant la compra d’un ampli terreny a la vall del Madriu, concretament a l’inici. L’adquisició ja estat objecte de debat a l’equip de govern però no s’ha tancat ja que els propietaris van partir d’una xifra que la corporació considera desorbitada.

La intenció de la corporació és disposar d’aquest gran terreny. D’una banda, s’incoporaria terreny de titularitat pública –molt escàs a la parròquia d’Escaldes-Engordany-, i, d’altra banda, aquesta zona serviria per organitzat tot tipus d’activitats com ja es fa a Ràmio, encara que l’accés no té dificultat i estarien més adreçades a la canalla i persones que no poden fer llargues caminades.

En aquest moment s’està debatent internament i negociant. La primera proposta va generar controvèrsia entre els consellers, ja que un grapat d’ells consideraven massa onerosa l’adquisició. El comú, però, va fer una segona oferta a la baixa que no va acontentar els propietaris, que la van considerar poc suculenta. Les autoritats escaldenques saben que hi ha privats que també estan interessats en la mateixa compra, fet que comportaria un problema per als objectius del comú, molt interessat perquè seria una manera d’assegurar en un futur que no s’hi fes res, en aquest espai, on també hi ha ubicada una borda, que podria servir per allotjar persones i activitats.

L’accés d’aquest terreny és per la carretera de la Plana, abans del pont de Sassanat. Probablement és motiu d’una nova discussió en properes reunions un cop acabades les festes de l’equip de govern del comú, que té molt afany a fer realitat la proposta.

La pretensió és organitzar activitats semblants a les de Ràmio però en un punt més proper. A Ràmio es fa ioga, sortides de micologia, tallers participatius de pedra seca, de socorrisme de muntanya o sortides de rastres i fototrampeig per descobrir la fauna de la Vall del Madriu, entre d’altres.

De fet, l’octubre passat el Govern i el comú van escenificar la unió per posar en valor tot l’entorn de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Amb l’objectiu de donar a conèixer el prat i la borda Sabater, la corporació escaldenca i l’executiu van organitzar una trobada per mostrar aquest espai emblemàtic considerat com la porta d’entrada a la Vall del Madriu, la qual va ser declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco fa ja prop de dues dècades.

Per remarcar la importància de l’entorn, les dues principals cares visibles de cada institució van deixar clar que no només ho fan amb les paraules, sinó també amb accions. En la trobada oberta al públic i planejada de forma conjunta, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major, Rosa Gili, el primer va anunciar que aquest any s’invertirà des de l’administració pública central a rehabilitar aquesta porta d’entrada al paratge natural. “Per poder portar a terme la rehabilitació de la borda, hem previst una partida al pressupost del 2025 de 250.000 euros”, va comentar el cap de l’executiu. La cònsol d’Escaldes, Rosa Gili, va avançar que des de la corporació comunal també hi ha previst destinar una partida pressupostària per adequar i fer els treballs de rehabilitació de la borda. Gili va indicar que s’està treballant per publicar un concurs públic per dur a terme la restauració de la borda.