Els pastorets de Sant Julià de Lòria aconsegueixen reunir uns 900 espectadors

Valoració positiva des del comú de Sant Julià de Lòria sobre la representació dels pastorets. Des de la corporació expliquen que l'edició d'enguany era una aposta arriscada perquè s'ha executat en un escenari complex, però que, tot i això, ho han pogut tirar endavant. A més, a totes les representacions s'ha aconseguit omplir el màxim l'aforament. De fet, unes 900 persones han acudit a veure alguna de les 8 funcions que han tingut lloc durant aquestes festes de Nadal.

"Estem molt contents", ha valorat la consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. "Era una aposta molt arriscada i hem estat capaces de posar en marxa aquesta versió dels pastorets de carrer, que mai s'havia fet, i amb una emoció especial perquè aquest any s'han celebrat els trenta anys", ha relatat Areny.

L’obra clàssica de Folch i Torres s'ha portat a terme a la Casa Comuna i els seus exteriors i s'han aportat innovacions, com per exemple ombres xineses a la façana de l’edifici o la presència de personatges de llegendes andorranes. Precisament les ombres xineses han funcionat a les mil meravelles, ja que "tant pel públic adult com per l'infantil és quelcom diferent", ha esmentat Areny. Aquesta novetat també ha permès realçar l'edifici de la casa comuna. "És un escenari natural que tenim a la parròquia i precisament un lauredià em deia: he estat gairebé una hora mirant la casa comuna, hi passem per davant i no ens parem a fixar-nos", ha declarat la responsable de cultura, que ha agregat: "Tenim una escenografia maquíssima i hem pogut realçar la casa de tots a través d'aquests pastorets". De fet, el comú no descarta organitzar més propostes culturals en aquest espai, després del bon funcionament que ha tingut amb els pastorets.

Hi han pres part un equip de més de 100 persones entre actors, maquinistes i altres membres, tots ells dirigits per Núria Montes i Txell Díaz.

El públic ha respost un any més a la tradició. Per cada sessió hi havia una capacitat màxima d'una vuitantena de persones assegudes, més els passavolants "que hem tingut una mitjana d'una trentena de persones dretes", ha explicat la consellera. En total, han estat cap a unes 900 persones les que han vist els pastorets. Les dues darreres funcions s'han celebrat aquest dijous, pel qual la primera d'elles s'ha realitzat sota la pluja. La segona està programada per a les vuit del vespre.

Areny ha afirmat que espera que l'any que ve els pastorets es puguin representar a l'auditori claror.