La màgia dels Reis d’Orient omple avui d’il·lusió els infants

En unes hores els Reis d’Orient tornaran a omplir de màgia els carrers del Principat. La primera parròquia a deixar-se veure serà la Massana, ja que la cavalcada començarà a les 17.00 h. A les 17.45 h es produirà la seva arribada a la plaça de l’Església, on rebran els més petits.

A les 18.00 h, els Reis arribaran a quatre llocs diferents a la vegada. A Canillo estaran al Prat del Riu, mentre que al Pas de la Casa els Reis d’Orient baixaran amb retrac per les pistes d’esquí fins a la plataforma de Grandvalira. Ses Majestats rebran als infants a la sala de festes.

A Sant Julià de Lòria Ses Majestats passaran per la carretera General número 1, per la plaça Francesc Cairat, per l’avinguda Verge de Canòlich, pel carrer Bonaventura Riera, per l’avinguda Rocafort, per la de la Verge de Canòlich fins a arribar a la plaça de la Germandat.

A les parròquies centrals, que se celebrarà de manera conjunta, la cavalcada sortirà des de la plaça dels Dos Valires i passarà pels carrers Esteve Albert i Josep Viladomat i les avingudes de les Escoles i Carlemany d’Escaldes-Engordany. El seguici entrarà, llavors, a Andorra la Vella pel carrer de la Unió i recorrerà l’avinguda Meritxell en direcció a les places Bartomeu Rebés Duran i Príncep Benlloch per acabar a la del Poble a les 20.00 h, on s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats rebin els infants.

A Encamp Ses Majestats efectuaran la seva sortida a les 18.30 h des del carrer Sant Miquel i recorreran les principals artèries de la vila fins a arribar a la plaça dels Arínsols. Un cop allà, els reis rebran als nens i nenes i recolliran les seves cartes.

L’última parròquia serà Ordino, que serà a les 19.00 h on els Reis d’Orient arribaran a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino, on es representaran els Pastorets i rebran la clau de la parròquia.

A CADA PARRÒQUIA

LA MASSANA

La cavalcada començarà a les 17 h i acabarà a la plaça de l’Església a les 17.45 h.

CANILLO

Començarà a les 18 h al Prat del Riu.

SANT JULIÀ DE LÒRIA

Els Reis arribaran a les 18 h i acabarà a la plaça de la Germandat. Comptarà amb un tram sense música per a les persones amb diversitat funcional.

PARRÒQUIES CENTRALS

Començarà a les 18 h a la plaça Dos Valires i acabarà a la plaça del Poble de la capital cap a les 20.00 h.

ENCAMP

Arrencarà a les 18.30 h fins a la plaça dels Arínsols. Al Pas serà a les 18 h i acabarà a la sala de festes.

ORDINO

Encetarà a les 19 h i acabarà a l’Andorra Congrés Centre.