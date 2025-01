El comú reformula Andoflora en el Festival de la Primavera

El comú de la Massana ha impulsat un concurs d’idees amb l’objectiu de convertir Andoflora, que l’any passat va complir tres dècades, en el Festival de la Primavera. La voluntat és donar un gir a la mostra de la planta i la flor, una nova empenta que impliqui mantenir l’essència però alhora integrar noves activitats i elements modernitzadors capaços d’esdevenir també reclam turístic.

El detall de condicions que la corporació facilita a empreses o professionals interessats a participar en el concurs especifica que ha de ser un esdeveniment que tingui impacte a tota la parròquia i que, per tant, es dugui a terme en diversos escenaris. S’afegeix que si es vol marcar un escenari principal la preferència és que ho sigui el parc del Prat Gran. Els participants hauran d’incloure a la proposta les diferents accions, com s’executaran i el detall del pressupost, i hauran de lliurar el contingut final en un termini de quinze dies naturals després de l’adjudicació. La corporació marca un seguit d’objectius: mantenir la filosofia inicial de mercat de flors i plantes però incorporant art, cultura o gastronomia; promoure la sostenibilitat fent del festival un referent en matèria mediambiental; fomentar la participació dels negocis de la parròquia però també del teixit associatiu o la comunitat; apostar pel reclam turístic, i modernitzar l’experiència del visitant amb formats com rutes temàtiques, tallers o espectacles interactius. Es vol un festival per a tots els públics i s’apunta, per exemple, la participació de les escoles.

Es tracta d’un concurs obert a empreses, entitats i professionals del sector de l’organització dels esdeveniments, disseny i producció cultural. Les propostes s’han de presentar en els quinze dies posteriors a la publicació de l’edicte i, per tant, a comptar des de dijous passat, quan el va publicar el BOPA. Les ofertes hauran d’incloure un cronograma de l’execució.

Un jurat presidit per la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, i amb participació de professionals aliens a l’administració i especialitzats en l’àmbit turístic farà la valoració dels projectes i atorgarà tres guardons a les propostes millor valorades: 4.000 euros per al primer premi, 2.000 per al segon i 1.000 per al tercer. El plec de condicions recorda que Andoflora s’organitza al maig i malgrat que s’apunta que es valoraran dates alternatives la preferència és un festival a final d’aquest mes perquè les condicions meteorològiques són més favorables per realitzar activitats a l’aire lliure.