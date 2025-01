Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran demà a les set de la tarda l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO), on rebran la clau de la parròquia per repartir els regals. Abans hauran visitat la casa pairal i en acabar sortiran a l’església, on s’adorarà el nen Jesús, i a la plaça Major s’oferirà tortell i xocolata per a tots els assistents.