Sant Julià imposa una dotzena de sancions per accedir amb vehicle al medi natural

El comú de Sant Julià de Lòria ha imposat una dotzena de sancions durant el 2024 a vehicles que han incomplert la normativa que prohibeix l'accés rodat al medi natural. Els darrers expedients que es van obrir van tenir lloc a l'estiu. Concretament, a dues motos que circulaven pel Coll de la Gallina, a Fontaneda, i un altre a un vehicle que circulava sense permís per la zona de Claror. Els conductors van ser enxampats pels banders i van ser sancionats amb multes de 151, 301 i 301 euros respectivament.

A aquests tres casos cal sumar altres nou vehicles que també van ser sancionats per accedir als camins de la parròquia, en aquest cas per part del servei de circulació lauredià. L'expedient sancionador va ser a vuit cotxes i una moto de matrícula estrangera que van saltar-se la normativa per accedir a la zona de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres, fent cas omís de la prohibició d'accés. L'ordinació del 22 de juliol del 2020 reguladora de l'accés motoritzat i/o rodat al medi natural, la vulneració de les prescripcions estableix que es tracta d'una infracció administrativa. En aquest cas, i en virtut de l'article 15.4.c, se'ls va imposar una multa de 150 euros per vehicle.

La norma actual aprovada ara fa quatre anys permet la lliure circulació d'un màxim de quatre vehicles motoritzats o rodats pels camins d'amplades superiors als 2,5 metres. Pel que fa als inferiors a 2,5 metres, només hi poden circular les motos de trial i bicicletes en un grup sempre inferior a quatre.

Els veïns que volen accedir a una propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés a la propietat, amb qualsevol vehicle. La velocitat sempre ha de ser inferior a 20 km/h. A més, tots els camins inferiors a 2,5 metres estan tancats des del segon diumenge de maig fins al primer diumenge de desembre, ambdós inclosos.

L'ordinació també estableix limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. Els vehicles de més de dues rodes només poden circular des del segon diumenge de maig i fins al primer diumenge de desembre, tot i que enguany la data d'obertura es va retardar fins al 14 de juny perquè encara hi havia força neu.

La corporació va aprovar fa uns dies l'ordinació tributària pel 2025 que inclou, entre els canvis més significatius, un increment de la taxa anual d'accés al camp de Claror. D'aquesta manera, l'abonament passarà dels 5 euros actuals als 35 per als residents. Això servirà per ordenar el 'descontrol' de vehicles que s'ha viscut durant l'estiu.