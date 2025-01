El saló de la infància regna al Pas

El 30è Saló de la Infància i Joventut d’Andorra va obrir ahir les portes al Pas de la Casa amb una gran afluència de visitants. Després de l’èxit d’Encamp, aquesta edició estarà activa fins demà, de 16 a 21 hores, oferint activitats per a tota la família.

Els consellers comunals Nino Marot, Sabrina Grégoire, Edith Quirós i Andreu Riba van inaugurar el saló acompanyats de nombrosos infants, joves i famílies. La primera jornada va incloure tallers creatius, com ara el pintacares i figures d’argila polimèrica, a més de les zones multimèdia, esportives i lúdiques que ja van estar presents en altres edicions.

Joves i infants al saló del Pas de la Casa, ahir.Comú d'Encamp

Quirós va assenyalar que “els nens i nenes estaven esperant amb il·lusió aquesta edició del saló, especialment activitats com ara la realitat virtual i els tallers”. També va destacar que el Pas de la Casa s’ha convertit en una destinació nadalenca preferida per moltes famílies, gràcies a esdeveniments com aquest.

Durant aquesta primera tarda, el saló va rebre centenars de visitants, consolidant l’èxit de l’esdeveniment. Després d’atraure gairebé 800 assistents en la darrera jornada a Encamp, la continuació al Pas de la Casa manté l’expectativa alta, amb tres dies per gaudir de Nadal abans de l’arribada dels Reis Mags. Entre les activitats destacades hi ha tallers, zones interactives i espectacles, com la Disco per Xics.