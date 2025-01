Cost addicional als treballs del pàrquing de l’església

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs d’excavació de l’aparcament de l’església, a l’avinguda Carlemany, 39, suposaran una inversió més elevada per a Escaldes, tal com es va aprovar al consell de comú del 30 de desembre. Al pressupost inicial de 6.425.975 euros se n’hi afegiran 372.505 per a treballs complementaris, que no estaven previstos, segons informa el BOPA d’ahir.

Aquestes noves intervencions seran a càrrec de la mateixa empresa, Cevalls, SAU. Aquesta nova inversió, de més de 370.000 euros, es repartirà de la següent manera: 103.005 euros aniran a parar a les instal·lacions de l’aparcament de l’església (sense IGI); la resta, 276.784 euros, seran destinats per a l’embelliment de la plaça. El comú va obrir temporalment l’aparcament aquests dies festius i el tornarà a tancar.