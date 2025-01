Andorra la Vella impulsa millores en la captació d’aigua de les fonts

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat els treballs per millorar el sistema de captació d’aigua de les fonts de la Rotonda, una de les atraccions turístiques més destacades de la capital. L’empresa AGFS, SA serà l’encarregada de dur a terme les obres, amb un pressupost de 142.988 euros, segons es detalla al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Aquesta intervenció es durà a terme amb caràcter urgent i disposarà d’un termini màxim de quinze setmanes per a la seva execució.

El projecte intenta resoldre les complicacions derivades de la terbolesa de l’aigua del riu, un problema que ha afectat els circuits de la instal·lació i n’ha complicat el manteniment. Per abordar aquesta situació, a principi del novembre passat el consell de comú d’Andorra la Vella va aprovar una transferència de crèdit de 100.000 euros destinada a aquesta intervenció, que pretén assegurar que l’aigua que circuli pels circuits sigui més neta i faciliti les tasques de filtratge i neteja.

Aquestes millores tècniques es concentren en l’optimització del sistema de captació i filtratge d’aigua. Tot i que no estan relacionades amb l’avaria que va afectar les fonts abans de l’estiu, representen un pas significatiu per garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini. L’objectiu principal és reduir la càrrega de treball de les empreses encarregades de la neteja dels filtres, millorant la qualitat de l’aigua i prevenint futurs problemes de manteniment.

Inaugurades el juny del 2023, les fonts de la Rotonda són un espectacle de llum, aigua i música que s’ha convertit en un punt de referència turística i cultural d’Andorra la Vella. No obstant això, el seu funcionament requereix una gestió tècnica complexa, especialment en un entorn fluvial amb fluctuacions en el cabal i la qualitat de l’aigua del riu.

El mes de maig passat, una inundació a la sala de màquines va forçar la suspensió de les actuacions durant més de dos mesos. Tot i que les millores actuals no estan relacionades amb aquesta avaria, s’ha implementat un sistema d’alarmes amb sondes per evitar incidents similars, tot enviant avisos automàtics en cas d’anomalies.

A més, durant la tardor del 2024 es van realitzar treballs d’impermeabilització i reforç de les captacions d’aigua per assegurar el correcte funcionament de la font. Les actuacions tenen com a objectiu minimitzar l’impacte ambiental i garantir que l’aigua retornada al riu compleixi amb els estàndards ambientals establerts. El cònsol, Sergi González, va destacar que aquesta intervenció és essencial per assegurar la continuïtat de l’espectacle i preservar la font com a símbol d’innovació i atractiu turístic. Les millores inclouen sistemes de filtratge avançats i tractaments amb llum ultraviolada.