La sectorització de la xarxa d’aigua es completarà enguany

El comú de la Massana completarà la sectorització de la xarxa d’aigua potable el 2025. Iniciats en el mandat anterior, aquests treballs permetran dividir la infraestructura en sectors independents, de manera que, en cas de fuites o avaries, només quedarà afectada una zona concreta i no tota la xarxa. La sectorització també agilitza la localització i reparació d’incidències, fet que retruc abaixa els costos de manteniment.

Un altre dels projectes que el comú desenvoluparà en el pròxim exercici és la construcció d’una estació de filtració per tractar l’aigua captada al riu Pollós i al de les Fonts, així com d’un dipòsit a la Gonarda. Amb una capacitat de 1.000 metres quadrats, cinc vegades més que l’actual, reforçarà la capacitat d’emmagatzematge i garantirà un subministrament estable en els períodes de l’any –com ara el pic de les temporades d’esquí i d’estiu– en què la demanda és més elevada.

Paral·lelament, el comú ja ha començat a instal·lar dispositius de monitoratge remot als dipòsits i donarà continuïtat a aquests treballs durant l’exercici del 2025. La incorporació d’un sistema de monitoratge digital facilita la detecció d’anomalies de manera immediata i ajustar automàticament els fluxos i pressions en funció de les necessitats de cada sector. La digitalització no tan sols redueix el temps de reacció davant les incidències. També fa més eficients la gestió i l’ús de l’aigua i minimitza les pèrdues per fuites no detectades. En total, la corporació invertirà 2,3 milions d’euros en la xarxa d’aigua l’any que comença.

En el mandat anterior el comú va interconnectar la xarxa d’aigua de la Massana amb la de Pal, una intervenció que permet oferir una font addicional en situacions d’alta demanda o emergència. Altres actuacions van ser la rehabilitació de dues captacions, amb què la xarxa podrà treure el màxim rendiment als recursos hídrics propis, i la campanya de sondejos, que ha permès saber en quines zones de la parròquia podria extreure’s aigua de la capa freàtica.

Totes les inversions a la xarxa d’aigua impulsades pel comú s’emmarquen en l’objectiu d’incrementar l’eficiència de la infraestructura. Situada en prop del 60% –és a dir, que de cada 100 litres que entren a la xarxa se’n perden 40– quan Eva Sansa va assumir el càrrec de cònsol major fa un any, la voluntat de la corporació actual és augmentar-la fins al 80%. Una xifra considerada òptima pels experts.

La xarxa d’aigua de la Massana és una de les més antigues del Principat i després de 40 anys donant servei a la parròquia cal fer-hi reformes. L’empresa externa contractada pel comú per fer la gestió de l’aigua a la Massana va proposar fa uns mesos a l’equip de govern comunal un pla d’inversions de 20 milions d’euros en 15 anys per reduir les pèrdues a la xarxa. En aquest sentit, un dels reptes de la majoria en els pròxims tres anys de mandat serà decidir quines inversions són més urgents i, per tant, cal prioritzar.