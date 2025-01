El Saló de la Infància arriba al Pas amb una gran afluència de visitants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del seu pas per Encamp, la 30a edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra ha arribat aquesta tarda al Pas de la Casa, on romandrà al Centre Esportiu fins el 4 de gener. La primera jornada de l'esdeveniment, segons el comú, ha estat tot un èxit amb una gran afluència de visitants. Durant l'acte d'inici, la consellera Edith Quirós ha assenyalat que "cada cop són més les famílies que escullen el Pas de la Casa com a destinació de Nadal", la qual cosa permet que el saló pugui rebre més afluència de gent. "Són dies de festa, per passar-ho bé, i és un esdeveniment perfecte per gaudir en família", ha afegit Quirós, a qui també han acompanyat els consellers i conselleres comunals Nino Marot, Sabrina Grégoire i Andreu Riba.

El saló del Pas de la Casa compta amb les mateixes activitats i zones ofertes a Encamp, com tallers creatius, espectacles, zones lúdic esportives, de primeres sensacions, multimèdies i interactives.