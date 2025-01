Encamp renovarà la zona de berenadors als Cortals per 66.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp renovarà la zona de berenadors als Cortals per un import de 65.976,08 euros. Així s'ha fet públic a través del BOPA on s'informa que les obres han recaigut sobre l'empresa Construccions Purroy, que tindrà un termini d'execució de tres mesos. Els treballs consisteixen en l'enderroc de les lloses de fonamentació dels contenidors per construir nous mòduls de barbacoes i contenidors de residus. Una altra de les novetats, segons informa l'administració parroquial, és la millora de la senyalització, per la qual cosa es col·locaran nous cartells que indicaran amb més precisió les atraccions que ofereix la parròquia, així com les diferents rutes disponibles.