Els treballs d'excavació de l'aparcament de l'església costaran 370.000 euros més

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs d'excavació de l'aparcament de l'església, a l'avinguda Carlemany 39, suposaran una inversió més elevada per Escaldes, tal com es va aprovar al Consell de Comú del 30 de desembre. Al pressupost inicial de 6.425.975,93 euros, se l'afegiran 372.505,67 euros per treballs complementaris, que no estaven previstos, segons informa el BOPA d'aquest dijous.

Aquestes noves intervencions aniran a càrrec de la mateixa empresa, Cevalls Sau. Aquesta nova inversió, de més de 370.000 euros, es repartirà de la següent manera: 103.005, 28 euros aniran a parar a les instal·lacions de l'aparcament de l'església (sense IGI); la resta, 276.784,09 euros seram per l'embelliment de la plaça.