La capital destina 40.000 euros en la millora de l'accés per als vianants al carrer de l'Alzinaret

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha dut a terme una actuació en la rampa d'accés del carrer de l'Alzinaret, al carrer mossèn Enric Marfany, destinada a millorar l'accessibilitat dels vianants. Així, ha retirat les escales que hi havia a la part dreta del carrer, una intervenció a la via pública que s'ha aprofitat també per reparar dos col·lectors que hi havia a la zona i que havien provocat un assentament de la voravia. La corporació ha destinat 40.000 euros a dur a terme aquesta actuació.

Cal recordar que durant la campanya electoral l'actual majoria va defensar que es volien impulsar un seguit de mesures destinades a facilitar la mobilitat dels ciutadans i també a fer més segurs els espais destinats als vianants. L'actuació al carrer de l'Alzinaret va ser una de les que es van posar com a exemple. La intervenció s'ha dut a terme en els darrers dies i ha consistit en retirar els esglaons que hi havia en aquest punt i substituir-los per una rampa. Com s'ha esmentat, s'ha aprofitat per intervenir sobre dos col·lectors que havien malmès la voravia.

Cal recordar que el comú de la capital ha iniciat un pla de xoc per rehabilitar i millorar l'estat de les voravies més malmeses de la parròquia. Després de dur a terme una diagnosi dels punts més crítics de la via pública, i amb la voluntat de potenciar les actuacions que ja van arrencar al gener a diferents indrets, el departament de Serveis Públics va començar a principis de novembre els treballs per actuar abans que finalitzi l'any en fins a quatre quilòmetres de voravies.