El comú d’Escaldes aprova un pressupost amb 12 milions per a inversions

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir al migdia, amb el vot favorable de la majoria i l’abstenció de la minoria, el pressupost per al 2025, de 42 milions d’euros. Dotze milions serviran per finançar inversions. Les més destacades són l’acabament dels aparcaments de l’Església i del Falgueró, la remodelació de l’edifici del Prat del Roure i la reforma del pavelló del Prat Gran. Tot i que no està inclòs en el capítol d’inversions per raons comptables, també cal destacar el desplegament del pla especial de Can Noguer, a què la corporació destinarà una partida de 600.000 euros.

Altres projectes que el comú preveu impulsar durant l’any que comença són la reforma de la borda Gabriel del carrer Estret, la renovació de l’aparcament de Caldea per guanyar-hi places, l’adequació de la parcel·la de la Plana, adquirida aquest any, com a aparcament, la millora de les fonts del parc de la Mola, l’enjardinament del carrer dels Veedors i la rehabilitació de la Borda Sabater, situada a l’entrada de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

Pel que fa als ingressos, el comú espera incrementar els revinguts provinents de la recaptació als aparcaments, que s’enfilarà a 5,5 milions d’euros. El 2025 hi haurà 450 places noves, entre els nous pàrquings de l’Església i del Falgueró. Els ingressos derivats dels impostos, per la seva part, es mantindran al nivell dels últims anys gràcies, sobretot, a l’impost sobre la construcció. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, va apuntar que encara falten per liquidar els impostos corresponents a projectes que van entrar al comú abans de la moratòria aprovada el gener del 2024.

En la sessió van aprovar-se, a més, els treballs complementaris de l’aparcament i la plaça de l’Església per 372.505 euros, així com la reforma del pavelló del Prat Gran, per 902.000, i la reforma de l’interior i el condicionament de l’entorn de la borda Gabriel, per 771.800.

D’altra banda, els consellers van aprovar la proposta de dies festius per a l’any vinent, que inclou el dia 8 de maig, festa de Sant Miquel d’Engolasters. La proposta, feta pel consell dels infants, va guanyar la majoria del vot en una consulta popular.

Cal ressenyar, finalment, que a l’inici de la sessió els representants van fer un minut de silenci en record de Pere Moles Aristot, mort dilluns i excònsol del quart d’Escaldes abans de la creació de la parròquia.