El nou bus comunal d’Escaldes es posa en marxa dimecres amb tres línies fixes

El nou autobús comunal d’Escaldes-Engordany es posarà en funcionament a partir de l’1 de gener. Segons va informar ahir el comú en un comunicat, hi haurà tres línies regulars (Engolasters, els Vilars i Sant Jaume) amb l’objectiu de donar cobertura a tota la parròquia. L’alta requesta del que fins ara era l’autobús a demanda ha evidenciat la necessitat de crear línies regulars. Amb tot, el servei a demanda es mantindrà per a les persones amb discapacitat o problemes de mobilitat reduïda, ja siguin permanents o temporals.

Les tres línies regulars iniciaran el recorregut a la parada de Caldea i tindran una freqüència d’una hora des de les set del matí fins a un quart de deu de la nit i de dilluns a divendres. Hi haurà dues excepcions: la que hauria de ser la sortida de la una de la tarda es farà a un quart de dues i, la d’un quart de cinc, una hora més tard. Els canvis permeten respectar el descans dels conductors.

Els caps de setmana i els festius les tres línies començaran el recorregut a les nou del matí, també des de la parada de Caldea. En el cas de la línia que acaba a Engolasters, l’última sortida serà a un quart de deu de la nit, mentre que les línies de Sant Jaume i els Vilars –que en aquests dies es transformaran en una sola línia– serà a tres quarts de deu.

El servei a demanda estarà en funcionament de dilluns a divendres de vuit del matí a vuit del vespre, amb mitja hora de parada a les 11 i a les cinc de la tarda per respectar el descans dels conductors. Per sol·licitar aquest servei, caldrà donar-se d’alta aportant la documentació necessària per acreditar que es compleixen els requisits.

La sol·licitud es podrà fer de forma presencial al centre d’atenció d’usuaris de l’EE Bus, situat a les oficines del servei de Circulació comunal –als baixos de l’edifici situat a l’encreuament del carrrer Josep Viladomat i el carrer de la Constitució– o bé a través de l’adreça de correu electrònic eebus@e-e.ad. Un cop validada, l’usuari ja estarà donat d’alta i podrà fer les reserves del servei mitjançant l’aplicació Ride Pingo o trucant al número de telèfon 775577. És a dir, tal com s’havia fet fins ara. Les reserves s’hauran de fer el dia abans i caldrà indicar l’adreça de recollida i el destí, sempre, per descomptat, dins dels límits territorials de la parròquia. Tota la informació, amb els detalls de les parades i les freqüències, es pot consultar a la pàgina web del comú (www.e-e.ad).

