El comú d’Ordino ha adjudicat els treballs per millorar i adaptar els passos de vianants de la parròquia per fer-los més accessibles per un preu de 35.423 euros. La convocatòria del concurs ja assenyalava que el comú havia detectat que alguns passos de vianants estaven poc adaptats per a les persones amb problemes de mobilitat.