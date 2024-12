Sant Jaume dels Cortals celebra 25 anys de tradició i història

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quarantena de persones han assistit aquest diumenge a la commemoració dels 25 anys de la construcció de la capella de Sant Jaume dels Cortals. Un acte que ha comptat amb la presència de diverses autoritats, com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el síndic general, Carles Ensenyat, i també l'arquitecte que va idear el projecte l’any 1999. "Es tracta d’una capella situada al bell mig del bosc de Les Allaus, amb un mirador just al darrere des d’on es pot contemplar tot Encamp. Té una gran importància per a nosaltres, ja que, a més, acull l’aplec que se celebra cada any i mig, on es reuneixen tots els cortalans i encampadans" ha destacat, Mas. "A més, és una capella molt simbòlica, amb una particularitat: el campanar està separat, a l’estil italià, i es va intentar no tallar pràcticament cap arbre perquè quedés el més integrada possible" ha afegit, la mandatària comunal.

L'acte ha comptat amb una missa encapçalada per mossèn Àlex i amb la projecció d'un audiovisual que s'ha creat i projectat especialment per a l'ocasió. Es tracta d'un documental on apareixen figures claus relacionades amb la història de la capella com els ex cònsols majors i menors d'Encamp, Jordi Mas i Jaume Ramon, respectivament. De fet, van ser ells qui van tenir la iniciativa d’encarregar una nova església a Manel Pallarés, ja que fins llavors s’utilitzava l’església privada de Sant Felip i Sant Jaume pels actes religiosos de la zona. "Penso que aquest audiovisual és important per contribuir amb la memòria històrica. Que hi hagi un projecte tan maco com aquest, crec que és necessari perquè des del comú, d’alguna manera, puguem deixar aquesta empremta i aquesta memòria històrica per al futur" ha destacat, Mas. "Agraeixo molt sincerament a tots els que heu participat per fer realitat aquest projecte audiovisual, així com a les famílies. És important fer un sentit homenatge a aquells que van contribuir, però que avui dia no són aquí, tot i que el record sempre viurà en nosaltres" ha afegit, la cònsol major encampadana.

Per la seva banda, Manel Pallarés, també present en l'acte, ha explicat que aquesta capella és molt especial per a ell, ja que va ser un dels primers projectes arquitectònics que va dur a terme. De fet, l'arquitecte ha destacat que tot el projecte es va desenvolupar amb una harmonia excepcional, on cada part –des del lloc, l’encàrrec, el comú, fins a la constructora– va funcionar de manera "totalment fluida". "Moltes de les coses que vam pensar en aquesta església venen de la nostra experiència a les esglésies tradicionals, com Sant Miquel i Santa Eulàlia. Hi ha diversos elements, com per exemple les finestres, que estan disposades perquè sempre puguis mirar a fora i distreure’t una mica" ha comentat, Pallarés.