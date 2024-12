El nou bus d'Escaldes, amb tres línies regulars, sortirà cada hora des de la parada de Caldea

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alta demanda del que fins ara era el bus a demanda ha evidenciat la necessitat de crear línies regulars. Amb tot, el servei de bus a la demanda es mantindrà per aquelles persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Les tres línies regulars iniciaran el seu recorregut a la parada de Caldea i tindran una freqüència de cada hora des de les 7 h del matí fins a les 21.15 h de dilluns a divendres amb l’excepció de la sortida de les 13 h, que es farà a les 13.15 h, i també la de les 16.15 h, que es farà a les 17.15 h per tal de donar compliment al descans dels conductors.

Els caps de setmana i els dies festius, les tres línies començaran el recorregut a les 9 h també des de la parada de Caldea. En el cas de la línia fins a Engolasters, l’última sortida serà a les 21.15 h, mentre que les línies de Sant Jaume i els Vilars es faran juntes el cap de setmana i festius i la darrera sortida serà a les 20.45 h.

Pel que fa al servei del bus a demanda, es manté per aquells usuaris amb algun tipus de discapacitat o amb problemes de mobilitat, siguin permanents o temporals. El servei estarà en funcionament de dilluns a divendres de 8 h a 20 h amb mitja hora de parada a les 11 h i mitja hora més a les 17 h per tal de complir amb el descans dels conductors. Per poder sol·licitar aquest servei, caldrà donar-se d’alta aportant la documentació necessària per acreditar que es compleix amb els requisits. Es podrà fer de forma presencial al centre d’atenció d’usuaris de l’EE Bus situat al servei de circulació o bé a través del correu electrònic eebus@e-e.ad. Un cop fet i validat, l’usuari ja estarà donat d’alta i podrà fer les serves reserves a través de l’aplicació RIDE PINGO o trucant al 775 577 com es feia fins ara. Les reserves s’hauran de fer el dia abans i caldrà indicar l’adreça de recollida i de destí, sempre dins del territori d’Escaldes-Engordany.

Tota la informació, amb els detalls de les parades i les freqüències, es pot consultar a la pàgina web del Comú (www.e-e.ad).