Astrié critica els resultats de les “promeses” en habitatge d’Enclar

Tot just ahir es complia un any de la presa de possessió dels nous comuns després de les eleccions del desembre del 2023. I coincidint amb aquesta data, que va suposar un canvi de color polític a Andorra la Vella, la minoria de Demòcrates a la corporació va fer pública la crítica als resultats de les accions de l’equip de govern d’Enclar en matèria d’habitatge. En un vídeo publicat a les xarxes socials del partit, el conseller i excònsol David Astrié va retreure a Enclar que “bona part de les promeses no s’han materialitzat”, centrant-se en tres projectes: els pisos de lloguer assequible d’El Cedre, el programa Reviu i la iniciativa per construir un edifici d’habitatges a Terra Vella amb la fórmula de la col·laboració publicoprivada.

“Després de demorar-ho un any ha estat el Govern qui ha vingut a finançar el projecte [d’El Cedre]” David Astrié, Conseller de la minoria

Sobre els pisos de Santa Coloma, una iniciativa del comú anterior que va encapçalar Astrié com a cònsol menor i després com a cònsol major, va lamentar que “després de demorar-ho un any ha estat el Govern qui ha vingut a finançar aquest projecte”. Concretament, les dues administracions van subscriure un acord el novembre passat pel qual l’executiu finançarà la construcció amb 6 milions d’euros. Durant el mandat demòcrata es va fer un primer intent per aixecar el projecte amb inversió privada i, davant la falta d’interès, es va optar per assumir-ho amb diners comunals.

“Ens arriben inputs que no tirarà endavant [l’edifici a Terra Vella], genera poc interès” David Astrié, Conseller de la minoria

En relació amb el programa Reviu, que consisteix a promoure que habitatges en desús es posin al mercat de lloguer a través d’una línia d’ajuts per reformar-los i d’una garantia del cobrament de la renda mensual, Astrié va remarcar que “només hi ha una sol·licitud” des que es va llençar la iniciativa al setembre i que, per tant, “no genera interès”. I finalment, sobre el projecte de pisos a Terra Vella, el conseller de l’oposició va manifestar que “ens arriben inputs que no tirarà endavant perquè genera poc interès per part dels constructors” i va proposar que la corporació es faci càrrec de l’edificació i que la financi amb quatre milions d’euros procedents precisament dels rèdits que l’activitat de la construcció genera a les arques comunals. La majoria comunal el vol tirar endavant amb la fórmula de la col·laboració publicoprivada. El termini de presentació d’ofertes per fer-se càrrec de la construcció, gestió i explotació de l’immoble finalitzava divendres però el mateix dia es publicava al BOPA un edicte que allarga el procés dos mesos, fins al proper 27 de febrer. Durant la darrera sessió de consell, el cònsol major Sergi González va assegurar que hi havia entre quatre i cinc privats interessats però ja va deixar entreveure que es donaria més temps per formalitzar les ofertes. L’oposició demòcrata posa en dubte ara que realment aquest interès sigui ferm.