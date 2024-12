El Saló de la infància espera 800 visitants cada dia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Encamp va donar ahir el tret de sortida a la 30a edició del Saló de la infància i la joventut, un esdeveniment que se celebra fins al 30 de desembre al Complex esportiu i que es traslladarà al Pas de la Casa entre el 2 i el 4 de gener. L’objectiu d’aquest any és superar el nombre de visitants registrat en edicions anteriors i poder assolir les 800 persones diàries, com a mínim a Encamp. Aquest any, a més, s’ha reduït el nombre de dies de celebració del saló. De fet, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que es va prendre aquesta decisió, ja que tant el dia 31 a Encamp com el 5 de gener al Pas de la Casa l’afluència al saló baixava de manera significativa, per la qual cosa s’ha optat per concentrar les activitats en menys jornades, però amb la mateixa qualitat.