Ordino apuja els aparcaments per sobre de la previsió de l’IPC

El comú d’Ordino ha incrementat de manera lineal les tarifes dels aparcaments en un percentatge del 4%, segons es desprèn d’una anàlisi de les ordinacions de preus públics del 2024 i del 2025 feta pel Diari. La xifra és 1,7 punts percentuals superior a la previsió de tancament de l’IPC d’aquest any (2,3%).

Així, en els aparcaments comunals amb barrera –situats en espais públics– el preu per hora de vuit al matí a vuit del vespre passa d’1,20 a 1,30 euros, mentre que en horari nocturn el preu anterior era de 0,59 cèntims d’euro per hora, i l’actual, de 0,62. Pel que fa a l’abonament mensual de dilluns a diumenge i de 24 hores, s’apuja de 19,60 a 20,39 euros. L’abonament trimestral de dilluns a diumenge i de 24 hores passa de 45,78 a 47,61 euros, i l’anual, de 142,51 a 148,21 euros.

Pel que fa als aparcaments verticals, situats en edificis comunals, el preu de la plaça simple s’ha apujat de 64,89 a 67,48 euros mensuals, mentre que el preu per a una plaça simple de sis del matí a nou del vespre ha passat de 45,48 a 47,30 euros. A l’aparcament del Puiet es manté la primera mitja hora gratuïta, però el preu per hora s’incrementa cinc cèntims (d’1,25 a 1,30 euros). En aquest cas el tiquet setmanal passa de 33,84 a 35,20 euros, i el quinzenal, de 47,48 a 49,38 euros.

D’altra banda, i pel que fa al comú de la Massana, manté els preus per a l’exercici del 2024. El comú d’Encamp, per la seva part, gairebé no ha fet canvis en la majoria de tarifes. Tot i això, cal assenyalar que l’increment en els abonaments per als aparcaments horitzontals sí que és important. Així, l’abonament de 24 hores s’incrementa de 41,40 a 44,50 euros (7,5%), el diürn, de 25,88 a 31,70 euros (22,5%), i el nocturn, de 15,51 a 19 euros (22,5). Canillo, Sant Julià i Escaldes encara no han aprovat les ordinacions de preus públics per a l’any vinent.