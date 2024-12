Estelàrium per celebrar les festes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Estelàrium, el parc d’activitats infantil de la Massana, va obrir les portes ahir a la plaça de l’església, on s’instal·larà fins al dia 5 de gener, després de canviar d’ubicació, situat anys enrere a les Fontetes. L’esdeveniment, pensat per al públic familiar, compta amb un rocòdrom, un bosc urbà, cavallets o un iglú on s’hi faran tallers, així com xocolatades diàries, espectacles o fotografies amb intel·ligència artificial, segons informa el comú. “L’Estelàrium s’ha transformat en un parc d’activitats infantil, ambientat en el Nadal, ja que considerem que els nens i nenes són el centre d’aquestes festes”, va assegurar la consellera de Dinamització, Bet Rossell.