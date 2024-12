El comú d'Ordino preveu tancar el 2025 amb 3,9 milions de dèficit

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Ordino preveu tancar el 2025 amb un dèficit d'uns 3,9 milions d'euros. La diferència entre els ingressos, de 17,6 milions, i les despeses, de 21,5, és finançarà amb romanent de tresoreria i, per tant, la corporació no s'haurà d'endeutar més.

Gairebé sis milions es destinaran a inversions. Una de les més destacades serà la segona fase del desdoblament de la xarxa d'aigua potable, una obra necessària per garantir el subministrament en els propers anys. El 2025 també és reformarà la coberta del centre esportiu, s'acabarà de construir la zona ludicoesportiva del costat de l'escola andorrana de segona ensenyança, es renovaran els comptadors i es faran millores als aparcaments, entre d'altres.

El conseller de la minoria Enric Dolsa s'ha abstingut en la votació dels comptes perquè no preveuen cap partida per financiar la construcció d'un centre sociosanitari per a la gent gran. La cònsol major, Maria del Mar Coma, li ha respost que el projecte està aparcat, però no pas descartat definitivament. Abans, ha afegit, caldrà resoldre diversos problemes, com ara trobar el finançament per construir l'equipament i l'emplaçament adequat. D'altra banda, Coma ha informat durant la roda de premsa posterior al consell de comú tradicional de Sants Innocents que hi ha inversors privats interessats en construir un bloc de pisos tutelats per a gent gran.