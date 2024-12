Astrié acusa la majoria comunal de 'punxar' amb la política d'habitatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la minoria demòcrata al comú d'Andorra la Vella ha fet balanç dels projectes de la majoria d'Enclar en matèria d'habitatge en un vídeo publicat a les xarxes socials de DA. Un any després del canvi de govern a la corporació –que el va relegar a l'oposició– Astrié retreu a l'equip liderat per Sergi González que "bona part de les promeses no s'han materialitzat". El conseller cita tres projectes, en primer lloc l'heretat dels pisos d'El Cedre de Santa Coloma. "Després de demorar-ho un any ha estat el Govern qui ha vingut a finançar aquest projecte", exposa. Astrié també es refereix al programa Reviu, que consisteix en atorgar ajuts per rehabilitar immobles que es destinin al lloguer assequible, per criticar que "només hi ha una sol·licitud" i que "no genera interès". I finalment, sobre el projecte de pisos a Terra Vella, sosté que "ens arriben inputs que no tirarà endavant perquè genera poc interès per part dels constructors" i proposa que la corporació el financïi amb quatre milions d'euros procedents precisament de l'activitat de la construcció. La majoria comunal el vol tirar endavant amb la fórmula de la col·laboració publicoprivada però per ara ha allargat dos mesos més el període per presentar ofertes a l'edicte per fer-se càrrec de la construcció, gestió i explotació de l'immoble.