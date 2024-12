L'Estelàrium obre les portes a la plaça de l'església de la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Estelàrium, el parc d'activitats infantil de la Massana, ha obert les portes aquesta tarda a la plaça de l'església, on s'instal·larà fins al dia 5 de gener, després de canviar d'ubicació, situat anys enrere a les Fontetes. L'esdeveniment, pensat per al públic familiar, compta amb un rocòdrom, un bosc urbà, cavallets o un iglú on s'hi faran tallers, així com xocolatades diàries, espectacles o fotografies amb intel·ligència artificial, segons informa el comú. “L’Estelàrium s’ha transformat en un parc d’activitats infantil, ambientat amb el Nadal, ja que considerem que els nens i nenes són el centre d’aquestes festes”, ha assegurat la consellera de Dinamització, Bet Rossell.

Per accedir a les atraccions caldrà adquirir una polsera estel·lar a l’Oficina de Turisme o a la mateixa plaça. El comú explica que el cost de la polsera és de 3 euros i és vàlida per tots els dies de l’Estelàrium. La compra de la polsera inclou un val de 2 euros per bescanviar als establiments del casc antic de la Massana, apunta el comú, remarcant que les propostes de lleure es completen amb l’oferta gastronòmica, amb quatre food trucks amb pizzes artesanals, begudes, xurros i altres dolços. Les activitats es durant a terme al llarg dels deu dies entre les 16 i les 20 hores de la tarda, i l'arribada dels Reis d'Orient, aquest any a la plaça de l'església, posaran el punt final a l'Estelàrium.